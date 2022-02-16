Москва, 16 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В 2021 году в Россию приехали 288 тысяч 300 иностранных туристов. Это рекордно мало. В 2019 году количество интуристов в РФ превышало 5 млн, то есть в 17,5 раз больше, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Россия на глобусе

Лидером по количеству туристических визитов в 2021 году оказалась Куба. В Россию приехали 72,4 тыс. кубинцев. На втором месте — Германия (38,1 тыс. туристов), на третьем — ОАЭ (26,4 тыс.), на четвертом — Турция (23,2 тыс. визитов), на пятом — Индия (16,7 тыс.).

Всего в 2021 году, по данным Пограничной службы ФСБ РФ, иностранцы совершили 12,1 млн визитов в Россию с разными целями (не только туризм, частные, учебные и деловые поездки). Это на 2,5 млн больше, чем в 2020 году, но на 20,8 млн меньше, чем в 2019 году.

ИА REGNUM сообщало ранее, Россию в январе-сентябре 2021 года посетили 8,8 миллиона иностранцев.

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