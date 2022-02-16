Москва, , 12:25 — REGNUM На Украине происходит истребление населения из-за безответственной политики властей. Об этом 16 февраля заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт напомнил, что ранее президент России Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе с геноцидом.

«Я скажу, что идет геноцид всей Украины. Потому что Украина сегодня не имеет достаточного количества вакцин не только против коронавируса, но и детских вакцин. А инородное руководство, которое там, они без войны сегодня убивают украинский народ своей безответственной политикой в профилактике заболеваемости», — сказал Онищенко.