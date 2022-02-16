Москва, 16 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В 2021 году Россия поставила рекорд по объёму жилищного строительства. Об этом 16 февраля заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на «правительственном часе» в Госдуме.

Советский опыт массового жилищного строительства – беспрецедентный социальный триумф

«За прошедший год нам удалось построить 92 млн 600 тыс. квадратных метров жилья. Это самый большой объём ввода за всю историю, включая Советский Союз. И мы не просто построили это жильё — нам удалось, по предварительным оценкам, улучшить… семьям жилищные условия. А это 10 млн человек», — заявил Хуснуллин.