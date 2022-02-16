Барнаул, 16 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 16 февраля 2022 года, отмечается очень высокая заболеваемость среди детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала нового учебного года выявлен уже 20 441 зараженный коронавирусом (+633 за сутки). Число тестирований на коронавирус увеличилось до 24 569 (на 13 471 больше, чем сутками ранее).

Выявлены 4557 новых носителей (на 91 человека больше, чем сутками ранее). По состоянию на 16 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2637 человек (-26 за сутки).

Кроме этого, 203 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-3 за сутки), следует из сообщения оперштаба. Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 28 224 (+154 за сутки) и 151 058 (+4170 за сутки) соответственно. Число тяжелобольных увеличилось до 425 (+3 за сутки).

Из них 153 подключены к аппаратам ИВЛ (+3 за сутки). Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 9155 человек, причём 21 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 191 515 человек. Выздоровели 126 562 пациента (+1683 за сутки).

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