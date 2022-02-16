Москва, 16 февраля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. У бразильских властей есть желание поднять отношения с Россией на новый уровень. Об этом министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса заявил 16 февраля на первой двусторонней встрече в формате «2+2» (глав МИД и министров обороны стран).

Eugenio Hansen, OFS Флаг Бразилии

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Бразилия намерена развивать стратегическое сотрудничество с Россией с уважением к суверенитету каждой из стран и нормам международного права, сказал Франса. Он выразил благодарность за возможность присутствовать в России.

«Мы очень рады воспользоваться этой возможностью, чтобы поднять отношения между нашими странами на новую высоту, тем более в сложившейся международной обстановке», — сказал бразильский политик, открывая переговоры.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 февраля намечены переговоры президента России Владимира Путина с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, который прибыл в Москву с официальным визитом. Ожидается, что лидеры обсудят вопросы укрепления российско-бразильского стратегического партнёрства и развития сотрудничества в разных областях, а также обменяются мнениями по международной повестке дня.

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