Невьянск, Свердловская область, 16 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В Невьянске Свердловской области сотрудницу исправительной колонии обвиняют в мошенничестве. Свердловчанка присваивала себе заработную плату работника. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Godekan.com Уголовное дело

В 2021 году женщина устроила на работу знакомого. На трудовом месте гражданин не появлялся и обязанности не выполнял. Его заработную плату свердловчанка присваивала себе. Таким образом она похитила бюджетные денежные средства. Точный размер ущерба устанавливают.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ по Свердловской области во взаимодействии с управлением собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело. Женщине инкриминируют мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.