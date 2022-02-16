Минск, 16 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Все подразделения российских Вооруженных сил (ВС) покинут территорию Белоруссии по окончании совместных учений «Союзная решимость — 2022». Об этом 16 февраля заявил на пресс-конференции белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Mfa.gov.by Владимир Макей

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"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений», — сказал он.

При этом глава МИД Белоруссии указал на то, что количество принимающих в совместных российско-белорусских учениях военнослужащих и число задействованной в них военной техники не превышает параметры венского документа 2011 года, а также не нарушает никаких его положений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск готов вести диалог с Киевом по чувствительным темам, в том числе связанным с вопросами безопасности.