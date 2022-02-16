Самара, 16 февраля, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Специальные меры поддержки по тем домам в Самарской области, в которых жилой фонд управляется самими жильцами, поручил подготовить глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Adm.nov.ru Уборка снега

Данный вопрос был рассмотрен на встрече Азарова с активом многоквартирных домов области.

Пресс-служба приводит слова руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Виктории Катковой, которая сообщила, что права и интересы жителей зачастую нарушаются в результате злоупотреблений в сфере управления многоквартирными домами. И это происходит, когда свою деятельность начинают осуществлять организации, у которых нет человеческих и материальных ресурсов, чтобы выполнить свою работу, отметила она.

«Дело в том, что в лицензионных требованиях к управляющим организациям отсутствуют требования по технике, по количественному составу сотрудников. Это привело к тому, что в условиях снегопада у них не было достаточных ресурсов, чтобы справиться с последствиями стихии должным образом», — сказала Каткова.

Глава Самарской области выказал уверенность в том, что порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно навести лишь вместе с собственниками жилья.

«На мой взгляд, ТСЖ — это самая эффективная форма управления жилым фондом. Дал поручение подготовить специальные меры поддержки по тем домам, где управляется жилой фонд именно самими жильцами», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области могут лишить лицензий недобросовестные управляющие компании.