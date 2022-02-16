Москва, 16 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Запрос на имя генпрокурора Игоря Краснова в связи с завышенными счетами на услуги ЖКХ направила депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ).

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«Я направила запрос в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации», — сообщила Филатова в телеграм-канале.

По ее мнению, в России назревает массовый протест из-за завышенных счетов ЖКХ.

К концу отопительного сезона жители Москвы и Подмосковья получили неподъёмные счета за отопление, суммы в платежках завышены в 3−5 раз, вместо привычных 4−6 тысяч с людей требуют оплату по 17−20 тысяч рублей, указала парламентарий.

«На возмущения жильцов коммунальщики отвечают тем, что этот отопительный сезон начался на 2 недели раньше обычного, потому и был сделан перерасчёт. Счетами занимается единый информационно-расчетный центр при департаменте ЖКХ Москвы. Однако люди уверены, что проблема в перерасходе ресурсов тепловой компании, который решили повесить на потребителей», — рассуждает Филатова.

Жители столичного района Коптево уже два дня выходили на акции протеста, к ним планируют присоединиться жители Подмосковья.

«Если власти не вмешаются в ситуацию и не утихомирят аппетиты коммунальщиков, в ближайшее время страну может накрыть волна протестов», — прогнозирует Филатова.