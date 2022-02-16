Ульяновского чиновника подозревают в получении 1 млн рублей взятки
Ульяновск, 16 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Ульяновске по подозрению в получении взятки задержан замглавы одного из управлений мэрии. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.
Под уголовное преследование попал заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска. Правоохранители полагают, что с апреля 2021 года по 15 февраля 2022 года подозреваемый получил 1 млн рублей взятки от местного предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками в Ульяновске.
Преступная деятельность пресечена совместно с сотрудниками управления ФСБ.
Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года стало известно, что в Ульяновске перед судом по обвинению в получении взятки предстанет начальник исправительной колонии.
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