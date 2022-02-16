Ульяновск, 16 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Ульяновске по подозрению в получении взятки задержан замглавы одного из управлений мэрии. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Под уголовное преследование попал заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска. Правоохранители полагают, что с апреля 2021 года по 15 февраля 2022 года подозреваемый получил 1 млн рублей взятки от местного предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками в Ульяновске.

Преступная деятельность пресечена совместно с сотрудниками управления ФСБ.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года стало известно, что в Ульяновске перед судом по обвинению в получении взятки предстанет начальник исправительной колонии.

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