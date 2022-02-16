Екатеринбург, 16 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Жительницу Екатеринбурга будут судить за совершение смертельного ДТП. Девушка 2000 года рождения наехала на пенсионерку. В результате полученных травм та скончалась на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

40.мвд.рф ДТП

Инцидент произошел в сентябре 2021 года. Девушка находилась за рулем отечественного автомобиля. Она двигалась со скоростью, значительно превышающей допустимую. Вместо 60 км/ч екатеринбурженка разогналась до 103,8 километров в час. Она не снизила скорость и наехала на пенсионерку. При этом девушка покинула место ДТП. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте аварии.

Уголовное дело направили в суд. Екатеринбурженке грозит до 12 лет лишения свободы.