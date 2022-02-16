Ярославль, 16 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. 50-миллионный долг ярославского «ПАТП-1» закроют за счёт бюджета Ярославля. Такое решение приняли депутаты муниципалитета на заседании 16 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru ПАТП-1

Предложение о погашении долга было внесено мэрией Ярославля, которая и является собственником АО. Решить вопрос было предложено с помощью увеличения уставного капитала транспортного предприятия на 55 миллионов рублей.

«Денежные средства путем увеличения уставного капитала необходимы для обеспечения основной деятельности «ПАТП-1» по предоставлению услуг по перевозке пассажиров. И для частичной компенсации той кредиторской задолженности, которая образовалась в период снижения пассажиропотока в период пандемии. И сейчас мы также видим снижение пассажиропотока. Я напомню, что в 2020 году финансовая поддержка «ПАТП-1» предоставлялась в виде льготного федерального бюджетного кредита, в виде дополнительной поддержки из городского бюджета. В этом году федеральных льготных кредитов не предусмотрено, поэтому предлагаем рассмотреть такой механизм поддержки», — обосновал просьбу первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.

При этом Волканевский уточнил, что все 55 миллионов пойдут именно на погашение долгов транспортного предприятия.