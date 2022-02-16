Москва, 16 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщает 16 февраля пресс-служба суда.

Joe Gratz Суд

«Постановлением Лефортовского районного суда от 11 февраля в отношении Намазова Ровшана Намаз оглы, подозреваемого по статье 275 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в суде.

Материалы уголовного дела засекречены. Наказание по статье за госизмену предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.