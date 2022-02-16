Екатеринбург, 16 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержали наркодилера. Он пытался смыть 15 килограммов наркотиков в унитаз. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ElIndignado653 Нет наркотикам

Во время задержания мужчина предпринял попытку смыть наркотики в унитаз. Однако опасное вещество было уже высушено и имело легкий вес. Это не позволило свердловчанину осуществить задуманное. Именно в момент уничтожения улик его и задержали.

Мужчина выращивал основу для наркотиков в бочках в специальных теплицах. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. За незаконное хранение и изготовление наркотических средств свердловчанину грозит до 20 лет лишения свободы.