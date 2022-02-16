Екатеринбург, 16 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Администрация Екатеринбурга выплатит женщине компенсацию более 80 тысяч рублей. Свердловчанка поскользнулась на участке дороги и получила травмы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Инцидент произошел в феврале 2021 года. Следствие установило, что ответственность за уборку участка дороги, на котором упала женщина, несет городская администрация.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение о взыскании средств с мэрии. Женщина получит компенсацию 82 200 рублей. Из них 2200 в качестве судебных расходов, а 80 тысяч за причиненный моральный вред.