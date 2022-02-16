Санкт-Петербург, 16 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга подвергли критике предложение о внесении изменений в региональный закон «О мерах по реализации Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». Обсуждение велось 16 февраля в рамках пленарного заседания петербургского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Законопроект был внесён на рассмотрение губернатором Петербурга Александром Бегловым. Документом предлагается утвердить, что максимальный размер премии руководителю Территориального фонда будет устанавливаться трудовым, коллективным договорами, в том числе правовыми актами правительства Петербурга. Премии для заместителей руководителей Территориальных фондов и для главных бухгалтеров будут устанавливаться также трудовым, коллективным договорами, а также иными документами.

Первое чтение проекта нашло положительный отклик далеко не у всех депутатов Законодательного собрания. По мнению критиков, такое предложение нарушает существующие нормы законодательства Российской Федерации. Также парламентарии обратили внимание на то, что размеры премий должны быть установлены официальным законным документом, а не определяться правительством Петербурга.

Недовольство предложениями отразилось и в итогах голосования. За принятие законопроекта проголосовал 31 депутат, воздержались пять парламентариев, а против были 14. Поправки планировали внести до конца текущего дня. Однако председатель Заксобрания Александр Бельский отметил, что необходимо увеличить срок работы над документом. Срок работы над законопроектом увеличился до 10 дней.