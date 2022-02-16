Энгельс, Саратовская область, 16 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В городе Энгельсе Саратовской области руководство одной из организации, специализирующейся на производстве мебели, задолжало сотрудникам около 30 млн рублей заработной платы. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат»), сообщает следственное управление СКР по региону.

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С 01 января по 30 ноября 2021 года генеральным директором мебельной фабрики не выплачивалась ежемесячная зарплата и иные выплаты сотрудникам предприятия на общую сумму не менее 30 млн рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области за невыплату заработной платы в 2021 году привлекли к уголовной ответственности троих работодателей. Почти 250 работников недополучили более 11 млн рублей.

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