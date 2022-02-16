Ереван, 16 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В западной части Армении возле границы с Турцией 16 февраля произошло землетрясение магнитудой 3,1. Об этом сообщает пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

По данным центра, подземные толчки зафиксировали в 11:37 по местному времени (10:37 мск). Эпицентр находится в 42 км северней города Гюмри в Ширакской области и в 28 км западней от города Ташир в Лорийской области.

Гипоцентр землетрясения, как сообщили сейсмологи, находился на глубине 10 км. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 14 февраля произошло землетрясение с эпицентром возле грузинского города Дманиси в крае Квемо-Картли. Его магнитуда составила 6,2. Потом произошла ещё серия подземных толчков мощностью от 3,1 до 4,5. В Армении в это время зафиксировали подземные толчки мощностью 5,2. Это стало самым сильным землетрясением в Армении с 1988 года.