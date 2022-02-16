Луганск, 16 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Присутствие своих войск около границ Украины с Россией и Белоруссией наращивают украинские власти. Об этом 16 февраля сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Антон Микужис.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«За пределами зоны операции оккупационных сил противник наращивает присутствие войск на границах России и Белоруссии», — сказал он.

Также офицер пресс-службы НМ ЛНР рассказал, что властями Украины были направлены в Ровенскую область подразделения государственной пограничной службы и национальной полиции страны из Львовской и Ивано-Франковской областей.

Кроме того, Микужис добавил, что Киевом были размещены дополнительные подразделения первой бригады оперативного предназначения национальной гвардии страны в Припяти.

Как сообщало, ранее офицер пресс-службы НМ ЛНР Антон Микужис рассказал, что Дежурные пункты наведения авиации разворачивают над находящейся под контролем Киева территории Донбасса Вооруженные силы Украины.