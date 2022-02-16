Варшава, 16 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. За годы кризиса и военного конфликта Украина понесла серьёзные потери, в том числе в финансовом плане. Ещё более накалившаяся в последнее время обстановка вокруг Украины выливается в гигантский финансовый ущерб. Об этом в статье для польского издания Onet заявил журналист Марчин Вырвал.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Так, специализирующийся на экономических прогнозах и анализе британский Центр экономических и бизнес-исследований подсчитал, что в 2014—2020 годы Украина «ежегодно закачивала в войну с Россией» около 40 млрд долларов, или 19,9% своего ВВП. К 2020 году страна потратила на эти цели $280 млрд.

В настоящее время на фоне информационной истерии о возможном нападении России страну начали покидать как иностранные инвесторы, так и украинские олигархи.

«Совершающие панические движения западные партнёры Украины выводят из неё своих сотрудников и деньги. Бизнес замораживают или сворачивают. Размер потерь сложно оценить, но они будут исчисляться сотнями, а то и миллиардами долларов», — отмечает автор публикации.

Кроме того, сообщения СМИ о возможном отказе страховщиков от гражданских рейсов над Украиной заставили правительство вложить 590 $ млн в страхование самолётов. А шестидневная блокада украинских портов на Чёрном море обойдется государству в $ 1 млрд, отмечается в материале.

Паника, спровоцированная информационными и дезинформационными кампаниями, нанесла по украинской экономике такой же сильный удар, как и «другие действия России», утверждает автор материала.

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«Украина уже истекает кровью в финансовом плане. Многие указывают на то, что в ближайшие дни и недели это кровотечение будет усиливаться», — пишет Вырвал.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские предприниматели и олигархи покидают страну чартерными рейсами. Так, только 13 февраля с территории Украины вылетело около 20 чартеров и частных самолётов. По данным газета «Украинская правда», страну покинули самолёты Рината Ахметова (первое место в украинском Forbes), Бориса Колесникова (55-е место). Кроме того, частный борт на 50 человек также заказал депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» миллионер Игорь Абрамович.