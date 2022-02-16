Джакарта, 16 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что 68% от 1090 пациентов с COVID-19, умерших с января, не прошли полную вакцинацию от коронавируса, сообщает Kompas.

Коронавирус

В настоящее время насчитывается 18,4 млн человек, которые не получили вторую дозу вакцины от коронавируса.

Правительство Индонезии продолжает призывать жителей Индонезии прививаться против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве внутренних дел Индонезии подтвердили, что планов региональной экспансии в стране нет.