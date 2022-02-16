Чебоксары, 16 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Чувашии проведут опрос среди населения и бизнес-сообщества для «определения мнения» о необходимости перевода времени в республике. Соответствующая информация о проведении открытого конкурса опубликована на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Время

Государственный контракт на проведение опроса будет подписан с министерством экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

«Организация проведения социологического исследования для определения мнения населения по вопросу необходимости перевода Чувашской Республики в 3-ю часовую зону UTC+4», — говорится в документации о предмете конкурса.

Исполнитель должен будет провести социологическое исследование во всех районах и городах «для определения мнения населения» и «мониторинг мнения организаций» Чувашии по поводу перевода времени. Должно быть охвачено исследованием не менее 1500 представителей бизнеса и не менее 1% трудоспособного населения республики.

Также исполнитель должен будет оценить социально-экономические последствия перевода времени.

Начальная цена контракта составляет 450 тыс. рублей. Данные средства выделены из республиканского бюджета Чувашии.

Заявки для участия в конкурсе завершат принимать 3 марта. При подписании контракта услуги должны быть оказаны до 30 августа 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года по итогам парламентских слушаний глава Чувашии Олег Николаев поддержал предложение о проведении социологического исследования по вопросу перевода времени (+1 мск). По его словам, республика может перейти в другой часовой пояс при условии поддержки 75% жителей.