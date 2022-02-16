Москва, 16 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Законопроект о применении оборотных штрафов для IT-гигантов за неисполнение ими закона о «приземлении» разработали депутаты комитета Госдумы по информполитике. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

«Хочу проанонсировать, что членами комитета подготовлены поправки в Кодекс об административных правонарушениях», — сказал Хинштейн.

Соответствующие поправки в КоАП направлены на получение официального отзыва в правительство РФ.