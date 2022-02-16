Сеул, 16 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Министр финансов Южной Кореи Хон Нам Ги примет участие в виртуальной встрече финансовых руководителей и глав центральных банков «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, встреча, которая пройдет под председательством Индонезии в онлайн и оффлайн форматах, состоится 17−18 февраля.

Участники мероприятия обсудят восстановление экономик после пандемии коронавируса, цифровизацию и борьбу с инфляцией.

Известно, что в ходе встречи Хон Нам Ги планирует подчеркнуть важность сдерживания инфляционного давления и нормализации цепочек поставок, а также призвать участников встречи приложить усилия для решения спорных вопросов, связанных с налоговой сделкой.