Москва, 16 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ начало приём заявок Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас 2022«. Об этом соообщили в пресс-службе военного ведомства. Принять участие в фестивале смогут журналисты, чьи публикации посвящены Вооруженным Силам России.

Mil.ru Журналист

Окружной этап стартует 16 февраля и продлится до1 июня 2022 года. Одновременно в четырех военных округах и на Северном флоте компетентное жюри будет отбирать лучшие работы, опубликованные в региональных СМИ. Победители окружного этапа смогут принять участие в финальном этапе фестиваля.

Средства массовой информации, которые осуществляют свою деятельность на территории Москвы, могут подать заявки в Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Лучшие работы примут участие в финале конкурса, который будет проводиться в ноябре 2022 года.

Победителями фестиваля становятся представители средств массовой информации, которые самоотверженно работают совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации на передовой, которые вносят положительный вклад в выполнение задач российскими военнослужащими. В разные годы лауреатами фестиваля становились корреспонденты «Первого канала», ВГТРК,«НТВ», ТРК «Звезда», ИА REGNUM, «RT», «Российской газеты», «Московского Комсомольца», «Комсомольской правды», а также представители региональных газет, телеканалов и радиостанций.

В2022 году награждение победителей пройдет в девяти номинациях: «ЛУЧШИЕ КАДРЫ» — за лучший новостной репортаж, «КОМАНДНЫЙ ГОЛОС» — за лучшую радиопрограмму, «СИЛА СЛОВА» — за лучший материал в печатных СМИ, «СТИЛЬ ЖИЗНИ» — за лучший материал в периодических изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию, «ПРОЕКТ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» — за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.), «МОЛНИЯ» — за лучшую работу в информагентстве, «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» — за лучшую фотоработу, «НА ОСТРИЕ АТАКИ» — за лучший материал в региональных СМИ, «ПРОРЫВ» — лучший дебют года.