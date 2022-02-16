Москва, 16 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Доход работающих пенсионеров в России в среднем в совокупности — страховая пенсия плюс зарплата — составляет около 66 тыс. рублей в месяц. Об этом газете «Известия» заявили в Минтруда со ссылкой на данные Пенсионного фонда РФ (ПФР).

Пенсия

При этом по данным ПФР, средний размер страховой пенсии работающих пенсионеров в России составляет 14 тыс. рублей.

Вместе с тем, средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров в РФ после индексации на 8,6% в 2022 году составляет почти 19 тыс. рублей.

ИА REGNUM сообщало, в конце января президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий в 2022 году на 8,6%.

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