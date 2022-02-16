Воронеж, , 11:56 — REGNUM В Воронежской области госпитализированы ещё 362 пациента с коронавирусом, данные за сутки 16 февраля опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Число госпитализаций по сравнению с предыдущими сутками снизилась на девять.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Выявлено в регионе за минувшие сутки 4 220 случаев заражения коронавирусом. Для сравнения — накануне, 15 февраля, сообщалось о 5 421 новом случае заражения. Также выписаны за сутки с выздоровлением ещё 1293 человека. Скончались за сутки семь COVID-пациентов.

В общей сложности с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 281 287 случаев заражения коронавирусом, выздоровели из этого числа 216 252 человека, скончались 7 440 ковид-пациентов.