Лондон, 16 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Правительство Фолклендских островов опубликовало 15 февраля официальное заявление, в котором призвало уважать демократические права и свободы жителей архипелага, в том числе право на самоопределение. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Флаг Британских Фолклендских островов

Публикация заявления подтверждает добровольность связи между Фолклендскими островами и Соединённым Королевством, несмотря на усилия Аргентины в оспаривании статуса заморской территории.

Секретарь законодательного собрания Теслин Баркман пояснила, что «форсирование риторики в отношении Фолклендов было ожидаемо, поскольку в 2022 году мы отмечаем 40-ю годовщину нашего освобождения. Пока мы показываем миру, что мы делаем с таким трудом завоёванной свободой, другие пытаются навязать нам ложные представления о самоопределении и игнорировать наши основные права в попытках нарастить свою экономическую мощь. Наши отношения с Великобританией являются добровольными. Это взаимное партнёрство, и на референдуме 2013 года 99,8% жителей предпочли остаться Британской заморской территорией».