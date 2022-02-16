Томск, 16 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Томской области за неделю зарегистрировано более 18,1 тыс. случаев ОРВИ, что на 3% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 91%, заболеваемость выше эпидпорога в возрастной группе 15 лет и старше в 2 раза», — добавили в управлении.

При этом почти две трети все случаев заболевания зарегистрированы на территории Томска.

К настоящему времени из-за ОРВИ полностью закрыты десять школ и три дошкольных учреждения в семи районах. Кроме того, частично отправлены на карантин учащиеся 33 школ и воспитанники 12 детсадов.

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