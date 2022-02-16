Красноярск, , 11:53 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 24 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Аппарат ИВЛ Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

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За весь период пандемии в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 9713 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 7193 носителя коронавируса, выздоровели 3126 человек, госпитализация потребовалась 601 ковид-пациенту.

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