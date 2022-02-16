Египет, 16 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Службы безопасности Египта провели спецоперацию по ликвидации крупной вооружённой преступной группировки. Об этом 16 февраля сообщает официальная газета Dostor.

Tienphong.vn Полиция Египта

По данным журналистов, полиции удалось установить местонахождение группы, ранее совершившей несколько вооружённых ограблений в городе Аль-Хаттаб провинции Менуфия. В результате спецоперации были убиты семь преступников, в том числе пять человек, которые заочно были осуждены на пожизненный срок за организацию преступной группировки.

По информации источников издания, на базе преступников было изъято большое количество оружия, боеприпасов и запрещенных товаров.

По данным местных СМИ, преступники сотрудничали с одной из международных террористических группировок, ячейки которых действуют на территории Египта.