Красногорск, , 11:49 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает снижаться. Об этом свидетельствует опубликованная 16 февраля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 3 499 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 763 случая меньше аналогичного показателя 15 февраля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 4 262 человек, а днем ранее — у 6 398 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 179 284 новых случая заражения коронавирусом.

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