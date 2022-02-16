Стокгольм, 16 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Швеции продажи товаров народного потребления выросли на 1,1% в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По данным отраслевой организации Svensk Dagligvaruhandel, именно покупки в продовольственных магазинах являются главной причиной общего роста объемов продаж в стране. Об этом 16 февраля сообщила новостная служба TT.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-торговля

Рост объемов продаж в магазинах составил 1,7%, а объемы продаж в интернете наоборот снизился на 6,7%.

«Физическая торговля в магазинах с мая 2021 года демонстрирует положительные показатели роста», — говорится в пресс-релизе генерального директора Svensk Dagligvaruhandel Карин Бринелл.

Доля электронной коммерции от общего объема продаж товаров народного потребления в январе составила 6,4%. Причем показатель делится почти поровну между доставкой на дом и самовывозом из магазина.