Новосибирск, , 11:49 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил задачи по развитию медицинской отрасли. Он предложил воспользоваться пандемией коронавируса для повышения эффективности работы медицинских коллективов и искоренения кадрового дефицита.

Медицина

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По его словам, за два года совместной борьбы с коронавирусом медики, руководители, депутаты и контролирующие органы сплотились в единую команд.

«Любая система в режиме перегрузки обостряет проблемы и подсвечивает слабые места. Медики не просто справились с этой борьбой, но и продолжили своё развитие и смогли сделать очень многое в 2020—2021 годах, — подчеркнул он. — Тем не менее, из любой войны надо выходить с определёнными уроками».

Он обозначил три важнейшие задачи. Первая — работа с коллективами, повышение внутренней эффективности и ориентированности на пациентов и конечный результат. Вторая — работа по ликвидации дефицита кадров. И третья — активное использование научного потенциала региона в медицинской сфере.