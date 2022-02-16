Монгун-Тайгинский район, Тува, , 11:47 — REGNUM Дизельные электростанции, обеспечивающие электроэнергией Монгун-Тайгинский и Тоджинский районы Тувы, получат новые генераторы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение об этом было принято после недавней аварии.

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13 февраля после выхода из строя генератора около 3 тыс. жителей села Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района остались без электричества. На место выезжал министр топлива и энергетики республики Роман Кажин-оол. В результате электроснабжение удалось восстановить ночью 14 февраля.

В начале января по аналогичной причине без света оказались жители четырёх сёл в Тоджинском районе. По словам главы региона Владислава Ховалыга, эти факты говорят о плохой подготовке к отопительному сезону.

Новые генераторы должны решить проблему, однако вопрос формирования резервов остаётся открытым. Напомним, в республике функционирует 13 дизельных электростанций с 34 генераторных установок. Они обеспечивают электричеством жителей трёх районов.