Уппсала, Швеция, 16 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В шведской Уппсале, расположенной в 60 километрах к северу от Стокгольма, двенадцатилетний мальчик по ошибке был вакцинирован второй ковид-прививкой препаратом Moderna вместо Pfizer. Об этом 16 февраля сообщила газета Upsala Nya Tidning.

dfuhlert Вакцинация

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В карте прививок мальчика указано, что ранее он также был привит первой дозой Moderna, несмотря на то, что препарат не должен даваться людям моложе 30 лет по решению Агентства общественного здравоохранения Швеции из-за повышенного риска побочных эффектов.

Поскольку первый компонент был производства Moderna, то у медработника не осталось иного выбора, как повторно вколоть препарат того же самого производителя.

Как заявила мать ребенка в интервью местной газете, она было шокирована тем, что медработник не знал, что вакцину Moderna в Швеции нельзя давать лицам моложе 30 лет.