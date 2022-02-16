Москва, , 11:46 — REGNUM Жителей России предупредили о новой схеме мошенничества с якобы блокировкой единого лицевого счета в Центробанке РФ. Новую схему выявили специалисты ВТБ по кибербезопасности, передаёт ТАСС.

Мошенник Metapop.com

Отмечается, что основная цель мошенников в этой схеме — не получить персональные данные сразу, а определить платежеспособность пользователя.

Мошенники представляются сотрудниками банка. Для разблокировки «единого лицевого счета в ЦБ» они предлагают отправить заявку в любой из банков, где есть счета и карты клиента.

Таким способом злоумышленники собирают данные для использования их в дальнейших атаках, например для получения доступа в мобильный банк, оформления кредита и вывода средств.

ИА REGNUM сообщало ранее, телефонные мошенники стали чаще использовать схему кражи денег у жителей РФ, прося перевести средства на спец счет.

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