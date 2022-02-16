Казань, , 11:48 — REGNUM В Татарии за последние сутки выявили 3746 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 3727 тестов. Госпитализировали за прошедший день 418 носителей коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 476 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Листок нетрудоспособности (больничный) Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По состоянию на 16 февраля всего зарегистрировано 80 629 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 50 871 пациент, скончались 1673 человека. За сутки больничный закрыли 2794 пациента, умерли пятеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии для выявления новой коронавирусной инфекции провели 5 304 346 исследований.

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