Москва, 16 февраля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Пока о результатах визита немецкого канцлера на Украину и в Россию говорить рано. Об этом 16 февраля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

(сс) Michael Lucan Олаф Шольц

«Шольц — человек новый в международных делах. По большому счёту, обе поездки были ознакомительными, и особых итогов не вижу», — заявил эксперт.

По мнению политолога, не стоит ждать от Германии и ее лидера публичных одёргиваний Украины — «даже если Зеленский начнёт разговаривать матом». Немецкие проамериканские СМИ за такое «просто растопчут», заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц посетил с визитом Украину, после чего отбыл в Москву.