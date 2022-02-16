Цхинвал, , 11:44 — REGNUM Правящая партия Южной Осетии «Единая Осетия» поддержала решение Государственной думы России проголосовать за обращение к президенту РФ Владимиру Путину с призывом признать независимость ДНР и ЛНР. Об этом говорится в публикации, размещенной на сайте партии.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

«В Южной Осетии давно вызывает большие опасения ситуация вокруг ДНР и ЛНР. На протяжении нескольких лет в этих республиках гибнут мирные жители, из-за перманентной угрозы военной агрессии государственные органы не имеют возможности полноценно вести работу по социально-экономическому развитию», — говорится в заявлении.

В партии отметили, что Южная Осетия пока является единственной республикой, которая признала суверенитет ДНР и ЛНР. В «Единой Осетии» считают, что признание независимости этих республик полностью оправдано морально и с точки зрения обеспечения безопасности в регионе.

Стоит отметить, что главы МИД Южной Осетии и ДНР подписали протокол об установлении дипломатических отношениях в мае 2017 года. С ЛНР протокол о дипотношениях был подписан в мае 2019 года.

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