Нижний Новгород, , 11:44 — REGNUM Утром 15 февраля на 510 км станции Семенов пассажирским поездом №110 была смертельно травмирована женщина. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Железная дорога Дарья Драй © ИА REGNUM

По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Для предотвращения столкновения машинист поезда подавал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но травмирования избежать не удалось.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным пресс-службы Горьковской железной дороги, поезд следовал по маршруту Москва — Новый Уренгой. Задержка в пути составила 1 час 40 минут. Также были задержаны поезда Москва — Владивосток и Санкт-Петербург — Ижевск на 30 и 28 минут соответственно.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка, переходившего железнодорожный переход с родителями. Следствием предварительно установлено, что при попытке перебежать железнодорожные пути на 16 км перегона станций «Лахта — Новая деревня» электропоездом был травмирован шестилетний мальчик. Как стало известно ИА REGNUM, он переходил дорогу вместе с родителями, в какой-то момент поспешил, и его задел поезд, ребенок скончался на месте.

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