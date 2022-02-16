Нижний Новгород, 16 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Утром 15 февраля на 510 км станции Семенов пассажирским поездом №110 была смертельно травмирована женщина. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Дарья Драй ИА REGNUM Железная дорога

По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. Для предотвращения столкновения машинист поезда подавал сигнал большой громкости и применил экстренное торможение, но травмирования избежать не удалось.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным пресс-службы Горьковской железной дороги, поезд следовал по маршруту Москва — Новый Уренгой. Задержка в пути составила 1 час 40 минут. Также были задержаны поезда Москва — Владивосток и Санкт-Петербург — Ижевск на 30 и 28 минут соответственно.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка, переходившего железнодорожный переход с родителями. Следствием предварительно установлено, что при попытке перебежать железнодорожные пути на 16 км перегона станций «Лахта — Новая деревня» электропоездом был травмирован шестилетний мальчик. Как стало известно ИА REGNUM, он переходил дорогу вместе с родителями, в какой-то момент поспешил, и его задел поезд, ребенок скончался на месте.

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