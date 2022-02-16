Самара, , 11:56 — REGNUM Некоторые управляющие компании могут лишить лицензий в Самарской области. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Управляющая компания не сбивает сосульки Kaluga-gov.ru

Сообщается, что глава региона Дмитрий Азаров встретился с активом многоквартирных домов области и обсудил накопившиеся у людей вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Глава региона предложил провести двухнедельное голосование в интернете, чтобы жители смогли оценить работу управляющих компаний по пятибалльной шкале.

«Мы посмотрим, кто у нас реальный лидер. Понятно, что это будет эмоциональная оценка, особенно в период снегопадов. Оценку людей сопоставим с объективными критериями и там, где сойдётся мнение людей и экспертного сообщества, будем решать вопрос вплоть до лишения лицензии, прекращения деятельности управляющих компаний. Зачем людям мотать нервы, получать деньги и не выполнять работу? Надо действовать жёстко», — приводит пресс-служба слова Азарова, который поручил руководителю государственной жилищной инспекции Самарской области Виктории Катковой в течение недели организовать такое голосование.

Сообщается, что управляющую компанию «Уютный квартал», которая работает в Самаре с сентября 2021 года и обслуживает 155 домов, могут лишить лицензии без голосования, поскольку от жителей поступают многочисленные жалобы на некачественное выполнение взятых компанией на себя обязательств.

Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков сообщил, что в настоящее время идёт проверка работы этой управляющей компании.

«Мы разбираемся, как компания пришла на рынок. Они зашли не по конкурсу, а через протокол общих собраний. Но потом стали поступать жалобы от жителей. Те говорят, что собраний не было и протоколы они не подписывали. В ГЖИ ушла фикция, по которой сейчас проводится проверка. Эта же информация есть и в прокуратуре. С сентября прошлого года работы управляющей компанией практически не ведутся. Со своей стороны, мы принимаем все меры в рамках наших полномочий: направляем материалы в ГЖИ и прокуратуру. Эта управляющая компания у нас лидер антирейтинга», — приводит пресс-служба слова Рудакова.

Глава Самарской области поручил тщательно разобраться в данной ситуации.

«В интересах жителей я ставлю вопрос о лишении лицензии управляющей компании. Разберитесь. Есть обращения от людей, от главы района. Думаю, что оснований уже достаточно. При этом важно, чтобы люди, входящие в руководящий состав и менеджмент, не имели больше возможности работать в сфере ЖКХ. Доведём дело до конца», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что к решению данного вопроса глава области также попросил подключиться областную прокуратуру.