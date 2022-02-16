Ульяновск, , 11:40 — REGNUM В Ульяновской области проверяются обстоятельства гибели семилетнего мальчика, который оказался под снегом. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Сугробы на пути Дарья Антонова © ИА REGNUM

Трагедия произошла днём 15 февраля 2022 года в Мелекесском районе. Предварительно ведомством установлено, что во дворе дома в рабочем посёлке Новая Майна семилетний мальчик во время игры оказался под снегом и задохнулся.

По неофициальной информации, ребёнок строил снежный тоннель, который мог обрушиться на него.

По данному факту идёт доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Ульяновске возбуждено уголовное дело из-за травмирования 11-летнего ребёнка при катании на водном аттракционе.

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