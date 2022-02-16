Сеул, 16 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана, находящийся с визитом в Сеуле, встретился 16 февраля с высокопоставленными представителями Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источники в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Согласно опубликованным данным, Кинтана провел встречу с заместителем министра объединения Южной Кореи Чхве Ён Чжуном, с которым обсудил ряд вопросов, включая гуманитарную ситуацию в КНДР и воссоединение семей, разделенных Корейской войной.

Позже спецдокладчик ООН встретился с директором Бюро гуманитарного сотрудничества при министерстве объединения Южной Кореи, с которым обменялся мнениями о гуманитарном сотрудничестве и правах человека в КНДР.

Отмечается, что представитель ООН провел встречу с послом Великобритании в Южной Кореи Колином Круксом, а также вторым заместителем министра иностранных дел Чхве Чжон Муном.