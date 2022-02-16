Киев, , 11:38 — REGNUM Рассуждения американцев и их союзников о «российском вторжении» — это создание прикрытия для силового подавления Украиной самоопределившихся районов Донбасса, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 16 февраля, комментируя высказывания представителя контролируемой Киевом части Донецкой области в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке страны Сергея Гармаша.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Гармаш заявил, что «один западный дипломат» сказал ему: у Запада не будет вопросов к военному вторжению Украины в Донбасс, если боевые действия продлятся не больше недели.

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« В этой «новости» нет ничего нового. Давно ясно, что нынешний киевский режим видит для себя только силовой вариант решения проблемы Донбасса. Урегулировать конфликт с Донецком и Луганском, тем более урегулировать его на взаимоприемлемой основе, — это не про них. Заигравшись с укро-фашистами, Зеленский стал их ставленником. О Порошенко в этом плане и говорить нечего: из той же «зондеркоманды», да ещё и с комплексом поражения 2015 года.

Таким образом, все рассуждения американцев и их союзников о «российском вторжении» — это создание прикрытия для силового подавления Киевом самоопределившихся районов Донбасса. И временной отрезок, о котором говорит «западный дипломат», примечателен. Вот почему и натовцев, и Киев не устраивает крупная группировка ВС России рядом с Донбассом: она не даст карательной операции укро-фашистов осуществиться в желаемые краткие сроки.

Отсюда вывод: наши войска должны оставаться рядом с Донбассом в том количестве, которое необходимо, чтобы не допустить карательной «зачистки» территорий ДНР и ЛНР. Наши дипломаты должны добиваться отвода украинской группировки от границ этих самоопределившихся государств. На высшем уровне необходимо постоянно держать в напряжении Макрона и Шольца, обещавших переход Киева к выполнению его обязательств по «Минску — 2». Выполнены они не будут, но пусть немец и француз сами распишутся в своём бессилии.