Москва, , 11:38 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой защитить Битцевский лес от застройки, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

В Битцевском лесу (сс) Столбовский

«Прошу Вас рассмотреть возможность поручить уполномоченным органам оказать любое содействие в решении проблемы, поднятой заявителями и предоставить информацию по данному вопросу. О результатах прошу проинформировать меня и заявителей», — говорится в письме на имя Собянина.

В адрес парламентария обратились граждане инициативной группы «Против благоустройства Битцевского леса: Коньково, Ясенево, Чертаново» с просьбой о содействии сохранения Битцевского леса и прилегающих к нему объектов гражданского строительства».

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