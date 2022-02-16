Москва, 16 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил официальное письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой защитить Битцевский лес от застройки, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

(сс) Столбовский В Битцевском лесу

«Прошу Вас рассмотреть возможность поручить уполномоченным органам оказать любое содействие в решении проблемы, поднятой заявителями и предоставить информацию по данному вопросу. О результатах прошу проинформировать меня и заявителей», — говорится в письме на имя Собянина.

В адрес парламентария обратились граждане инициативной группы «Против благоустройства Битцевского леса: Коньково, Ясенево, Чертаново» с просьбой о содействии сохранения Битцевского леса и прилегающих к нему объектов гражданского строительства».