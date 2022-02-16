Екатеринбург, 16 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В России на государственном уровне должна проводиться системная информационная политика по популяризации рабочих профессий. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель генерального директора по связям с общественностью саморегулируемой организации «Уральское объединение строителей» и Лиги проектных организаций Денис Снетков, отвечая на вопрос о том, можно ли заменить на стройках иностранных рабочих и каким образом.

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«Также должны быть приняты меры стимулирования перехода молодых людей, студентов профильных колледжей и техникумов, из учебных заведений на работу на стройплощадках. Кроме того, службы занятости должны активно обучать и направлять людей в строительные компании», — говорит эксперт.

Снетков добавил, что должного взаимодействия со службой занятости в этой сфере пока не получается. «Например, мы пытались начать работу со службой занятости в Екатеринбурге. Для пробы дали заявку на определённое количество рабочих. Обещали помочь, но не случилось», — сообщил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на стройплощадках не хватает иностранных рабочих. При этом мигранты широко представлены в ряде других сфер, и не всегда это происходит с соблюдением закона. Власти Калужской области ранее объявил о выходе региона из федеральной программы по переселению соотечественников. Одной из причин стали поддельные сертификаты о владении приезжих русским языком.