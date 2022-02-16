Красноярск, , 11:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае выявили 7193 носителя коронавируса, выздоровели 3126 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в федеральном оперативном штабе.

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Госпитализация за сутки потребовалась 601 ковид-пациенту (15 февраля — 549).

За весь период пандемии в Красноярском крае COVID-19 диагностировали у 271 858 человек, выздоровели 191 232 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в регионе было выявлено 7122 носителя коронавируса, выздоровели 2536 человек.

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